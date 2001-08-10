Стражи порядка областного центра раскрыли хищение с частной территории

В управление МВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от жителя планировочного района Луговое. Из его частного владения при неизвестных обстоятельствах пропали поросенок и двое козлят. Ущерб мужчина оценил в 18 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

В ходе разбирательства сотрудники полиции установили, что к данному противоправному деянию причастен 49-летний житель областного центра.

Как выяснилось, подозреваемый знаком с потерпевшим и ранее между ними произошла серьёзная ссора. Затаив обиду за приятеля, мужчина дождался, когда последнего не будет дома и проник на его территорию. Похитив домашний скот, он погрузил его в свое транспортное средство и отвез к себе домой.

Через некоторое время злоумышленник узнал, что его знакомый по факту кражи написал заявление в полицию. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый выпустил животных на волю.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания и раскаявшегося в содеянном, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.