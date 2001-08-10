Сотрудники полиции Тымовска задержали подозреваемого в краже дорогостоящего имущества

Ранее в отдел МВД России по Тымовскому городскому округу поступило заявление от 38-летнего жителя райцентра. Мужчина сообщил стражам порядка, что кто-то похитил у него электродвигатель от пилорамы. Ущерб составил более 17 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

В ходе разбирательства сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 23-летний, ранее судимый за кражу местный житель.

Как выяснилось, злоумышленник ранее работал на фирме заявителя и знал, как проникнуть на его территорию незамеченным. При помощи гаечного ключа он скрутил вышеуказанное имущество с оборудования и скрылся. Краденое он передал третьим лицам, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. В отношение подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.