Оперативники Южно-Сахалинска по горячим следам задержали подозреваемого в краже

Вчера в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 34-летней местной жительницы. У женщины из подъезда, где она проживает, пропали три велосипеда. Ущерб составил более 60 тысяч рублей.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональном УМВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность злоумышленника, коим оказался 20-летний местный житель местный житель, и задержали его. Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как выяснилось, молодой человек, находясь во дворе дома расположенного по улице Невельская, зашел в подъезд заявительницы. На лестничной клетке он обратил внимание на три велосипеда, которые были привязаны противоугонным тросом. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, подозреваемый при помощи кусачек по металлу разрезал трос. Присвоив двухколёсные транспортные средства, злоумышленник скрылся. Краденое имущество он планировал перепродать, но был оперативно задержан сотрудниками уголовного розыска.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, с причинением значительного ущерба гражданину. В отношение подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.