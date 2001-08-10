Госавтоинспекторы областного центра обнаружили в иномарке жителя Хабаровска наркотическое средство
1 апреля в ходе дежурства сотрудниками дорожно-патрульной службы ГИБДД по городу Южно-Сахалинска в районе улицы Лермонтова была остановлена иномарка. Как выяснилось, за рулем автомобиля находился 40-летний житель Хабаровского края. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.
При проверке документов инспекторы обратили внимание, что мужчина заметно нервничает и отводит взгляд в сторону. Было принято решение осмотреть транспортное средство и данного гражданина.
В результате в правом кармане брюк подозреваемого полицейские обнаружили сверток с веществом растительного происхождения и специфическим запахом.
Для дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа. Изъятое было направлено на экспертизу, которая установила, что в свертке находилось наркотическое средство – гашишное масло массой более 1,80 грамм.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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