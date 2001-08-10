Сахалинские оперативники УКОН задержали группу наркокурьеров
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области задержана группа лиц, подозреваемых в незаконном хранении, распространении и сбыте наркотических средств синтетического происхождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.
Оперативники установили, что трое граждан, среди которых двое иностранцы и один россиянин, вступили в сговор с неизвестным лицом посредством мессенджера. Их задачей было забирать из крупных тайников-закладок наркотические средства и фасовать в более мелкие партии, после чего производить перезакладку. Орудовали подозреваемые в основном в пределах областного центра.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий двое злоумышленников были задержаны сотрудниками полиции с поличным, когда производили очередные тайники-закладки.
В результате личных досмотров 27-летнего подозреваемого и его сообщницы 1999-го года рождения было обнаружено несколько десятков уже подготовленных для реализации свертков с порошкообразным веществом белого цвета и специфическим запахом. Проведённая экспертиза установила, что в них содержались наркотические средства синтетического происхождения массой более 15 грамм.
Кроме этого, в ходе осмотра места проживания третьего злоумышленника - молодого человека 1987 года рождения, полицейские изъяли еще более 10 грамм аналогичного наркотика, который гражданин хранил для последующей реализации.
При дальнейших мероприятиях сотрудники УКОН осмотрели места, где подозреваемые производили закладки. Было обнаружено и изъято три свертка с запрещенными веществами. По данным фактам в отношении каждого гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 4 статьи 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов совершенные в крупном размере) и части 3 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящий момент подозреваемые задержаны по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации – основания задержания подозреваемого.
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