Гонки между водителями автобусов в Южно-Сахалинске могут повлечь расторжение договора с перевозчиком

По факту появившегося в сети Интернет видео с участием пассажирских автобусов специалистами МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска» проведена проверка. Результаты ее будут направлены в ГИБДД для вынесения наказания за нарушение правил дорожного движения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска.

- 31 марта 2019 года в 12.01 согласно отчетным данным системы диспетчерского управления установлено, что водитель 63-го маршрута (синий автобус), который обслуживает частный перевозчик, совершая движение по маршруту с нарушением утвержденного расписания, произвел обгон пассажирского автобуса МУП «Транспортная компания» (белый автобус), нарушив при этом несколько правил дорожного движения, - пояснил и. о. начальника отдела МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска» Никита Воронцов. - Все факты удалось подтвердить при помощи элементов системы цифровизации городской среды.

Перевозчиком, обслуживающим 63-й маршрут, проведено служебное расследование в отношении «гонщика». По информации от руководителя предприятия, с водителем, допустившим грубые нарушения правил дорожного движения, были прекращены трудовые отношения.

Руководителем МУП «Транспортная компания» также была проведена внеочередная беседа с водителями пассажирских автобусов с напоминанием о недопустимости нарушений как правил трудовой дисциплины, так и ПДД.

По словам специалистов МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска», в целях профилактики будет увеличено число совместных рейдов ГИБДД и УГАДН для проверки соблюдения требований законодательства в области безопасности в сфере пассажирских перевозок. Кроме того, в администрации города напомнили, что систематическое нарушение требований безопасности при перевозке пассажиров может грозить перевозчику расторжением муниципального контракта на обслуживание маршрута.