Пожарные выехали в детский сад с. Успенское

3 апреля в 12.44 (сах) диспетчеру Анивского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о замыкании электропроводки в детском саду села Успенское Анивского городского округа. Как сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении МЧС, пожарные прибыли на место происшествия через 13 минут. Было установлено, что возгорания не произошло. Тем не менее, в целях обеспечения безопасности, персоналом были эвакуированы все дети.

В 13:18 (сах), после обследования пожарными детского сада, дети и персонал вернулись в помещения.