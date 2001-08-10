Тихоокеанское
информационное агентство
4 Апреля 2019
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13:30, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пожарные выехали в детский сад с. Успенское

3 апреля в 12.44 (сах) диспетчеру Анивского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о замыкании электропроводки в детском саду села Успенское Анивского городского округа. Как сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении МЧС, пожарные прибыли на место происшествия через 13 минут. Было установлено, что возгорания не произошло. Тем не менее, в целях обеспечения безопасности, персоналом были эвакуированы все дети.

В 13:18 (сах), после обследования пожарными детского сада, дети и персонал вернулись в помещения.

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