Охинские полицейские задержали подозреваемого в краже денежных средств

Ранее в дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Охинский» обратился пенсионер 1946 года рождения. Он рассказал сотрудникам полиции, что после ухода знакомого из квартиры пропали 5 тысяч рублей.

В ходе разбирательства сотрудники уголовного розыска задержали приятеля заявителя. Им оказался 47-летний, ранее судимый за аналогичное преступление житель райцентра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

Установлено, что злоумышленник, находился в квартире потерпевшего, когда обратил внимание на его куртку, из которой виднелись денежные средства. Дождавшись, когда заявитель выйдет в другую комнату, он присвоил себе наличные и под благовидным предлогом покинул дом. Похищенным гражданин распорядился по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.