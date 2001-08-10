Полиция Анивы задержала подозреваемого в угоне автомобиля

В отдел МВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление от 45-летнего жителя райцентра. Мужчина рассказал, оперативникам, что у него угнали автомобиль.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого, коим оказался 22-летний местный житель. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

Как выяснилось, потерпевший гостил у своих родственников, когда к ним присоединился злоумышленник. Через некоторое время все ушли спать, чем и решил воспользоваться подозреваемый. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он залез в крутку заявителя и достал ключи от автомобиля, после чего покинул квартиру.

Выйдя на улицу, злоумышленник с помощью пульта управления открыл машину и проник в салон. Запустив двигатель, он использовал транспортное средство в своих целях. Через некоторое время он не справился с управлением и попал в дорожно-транспортное происшествие, после чего бросил машину и скрылся. Сотрудники полиции обнаружили автомобиль, он изъят и будет передан законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации – Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. В отношение подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.