Полиция Анивы задержала подозреваемого в угоне автомобиля
В отдел МВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление от 45-летнего жителя райцентра. Мужчина рассказал, оперативникам, что у него угнали автомобиль.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого, коим оказался 22-летний местный житель. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.
Как выяснилось, потерпевший гостил у своих родственников, когда к ним присоединился злоумышленник. Через некоторое время все ушли спать, чем и решил воспользоваться подозреваемый. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он залез в крутку заявителя и достал ключи от автомобиля, после чего покинул квартиру.
Выйдя на улицу, злоумышленник с помощью пульта управления открыл машину и проник в салон. Запустив двигатель, он использовал транспортное средство в своих целях. Через некоторое время он не справился с управлением и попал в дорожно-транспортное происшествие, после чего бросил машину и скрылся. Сотрудники полиции обнаружили автомобиль, он изъят и будет передан законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации – Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. В отношение подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
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