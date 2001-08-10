Полицейские Южно-Сахалинска задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило сообщение от медсестры одной из местных медучреждений. Врачами была оказана помощь 32-летнему местному жителю, у которого было диагностировано проникающее ножевое ранение грудной полости с повреждением легкого. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники уголовного розыска опросили потерпевшего и выяснили, что к данному противоправному деянию причастна его знакомая – 47-летняя местная жительница. Местонахождение подозреваемой было установлено, а сама она доставлена в отдел полиции для разбирательства.

Предварительно установлено, что подозреваемая является сожительницей потерпевшего. Они вместе распивали спиртные напитки. После долгого застолья между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленница взяла нож и нанесла мужчине один удар в область груди.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.