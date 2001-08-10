Полиция областного центра задержала подозреваемого в краже

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от жительницы областного центра 1957 года рождения. Потерпевшая рассказала оперативникам, что у нее из жилища украли документы и банковские карты, с которых впоследствии были сняты 78 тысяч рублей. Явных признаков взлома женщина не обнаружила. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность гражданина, причастного к противоправному деянию. Им оказался местный житель 1980 года рождения.

Полицейские выяснили, что злоумышленник находился в районе улицы Западной, когда обратил внимание на открытую форточку в доме заявительницы. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он проник внутрь. Осмотрев комнаты, гражданин убедился, что в доме никого нет. Тогда подозреваемый взял со стола пакет с вышеуказанным имуществом и скрылся. Осмотрев банковские карты, он увидел, что на них наклеены пин-коды. Проследовав до ближайшего банкомата, злоумышленник снял денежные средства с трех кредиток. Деньги он потратил по своему усмотрению, а документы хранил при себе, пока не был задержан оперативниками. Они в скором времени будут возвращены законной владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношение подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.