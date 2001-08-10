На Сахалине полицейские пресекли реализацию алкогольной продукции сомнительного происхождения

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области пресечена деятельность группы лиц, осуществлявшей незаконную реализацию алкогольной продукции на территории островного региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции стало известно, что двое граждан 1968 и 1996 годов рождения продают алкоголь сомнительного происхождения на территории областного центра и нескольких районов области. Также оперативники выяснили, что злоумышленники намереваются сбыть крупную партию спиртного местному предпринимателю.

В результате проведенной операции злоумышленники были задержаны в момент отгрузки товара. В автомобиле предпринимателя стражи порядка обнаружили 30 ящиков водки. Акцизные марки, наличие которых обязательно, на бутылках с алкогольной продукцией отсутствовали.

При последовавшем осмотре складских контейнеров, арендованных подозреваемыми, сотрудниками УЭБиПК также было обнаружено и изъято более 500 ящиков с алкогольной продукцией различной крепости и наименований. На бутылках имелись этикетки популярных марок, но акцизы при этом также отсутствовали.

Подозреваемые задержаны. Изъятая продукция направлена на исследование.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Санкции данной статьи предусматривают до 6 лет лишения свободы.