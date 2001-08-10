Сахалинские таможенники выявили коммерческую партию сушеных морепродуктов у пассажиров, прибывших из Сеула

Около 80 килограммов сушеных морепродуктов супруги из Южно-Сахалинска пытались ввезти на Сахалин из Республики Корея в личном багаже. Коммерческую партию, которая подлежала декларированию, выявили таможенники аэропорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской таможенной службе.

Сумки, заполненные мешками с однородным содержимым, привлекли внимание инспекторов Сахалинской таможни в аэропорту Южно-Сахалинска. В багаже двух пассажиров рейса из Сеула при таможенном досмотре была обнаружена сушеная морепродукция – анчоусы, каракатицы, мидии и др. Более 40 килограммов морских деликатесов – в сумках молодого человека, и более 39 килограммов – в багаже его супруги. Коммерческая партия не была задекларирована.

В отношении пассажиров Сахалинская таможня возбудила дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ. Товар изъят и помещен в камеру хранения вещественных доказательств таможни. Санкцией статьи предусмотрен штраф до двукратного размера стоимости товаров, с их конфискацией или без таковой.