Три факта нетрезвой езды пресечены сахалинскими полицейскими в дежурные сутки

В ходе дежурства сотрудниками дорожно-патрульной службы ОМВД России по городскому округу «Смирныховский» в районе улицы Садовая была остановлена японская иномарка. При беседе с полицейскими от мужчины 1986 года рождения исходил стойкий запах алкоголя, речь была невнятная. Он немедленно был отстранен от права управления автомобилем. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

При проверке по базе данных выяснилось, что данный гражданин ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние. Судом ему был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей и запрещено право управления автомобилем на 18 месяцев. Но это не остановило гражданина, он снова сел за руль, будучи нетрезвым.

В эти же сутки инспекторами ДПС ОМВД России по Южно-Курильскому городскому округу был остановлен автомобиль по улице Тихоокеанской, под управлением 49-летней местной жительницы. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердила проведенная экспертиза. Ранее гражданка была лишена права управления транспортными средствами за аналогичное правонарушение.

Последний факт противоправного деяния пресекли Корсаковские полицейские. В районе улицы Зеленой инспекторы обратили внимание на иномарку, которая «виляла» при движении по автодороге. Автомобиль был немедленно остановлен. Как выяснилось, за рулем находился 31-летний житель райцентра. Мужчина находился в нетрезвом состоянии, что подтвердил алкотестер. Кроме этого при проверке также выяснилось, что он уже не первый раз попадает в поле зрение полицейских. В 2018 году гражданин был приговорен к крупному штрафу и лишен водительских прав на 18 месяцев за нетрезвую езду.

В отношении вышеуказанных граждан возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Транспортные средства изъяты и помещены на спецстоянки. Ко всем гражданам применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.