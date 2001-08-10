Тымовские оперативники раскрыли хищение ценных вещей из гаражной постройки

Ранее в дежурную часть отдела МВД России по Тымовскому городскому округу поступило заявление от 49-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что кто-то проник в ее гаражную постройку и похитил две сумки с носимыми вещями. Ущерб женщина оценила более чем в 226 тысяч рублей.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональном УМВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления житель райцентра. В скором времени он был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Как пояснил злоумышленник, он находился в районе Криворучко, когда обратил внимание на гараж заявительницы. Подойдя к постройке, подозреваемый силой вырвал деревянную часть ворот и проник в хозпостройку. Похитив вышеуказанное имущество, злоумышленник скрылся. Краденное он планировал перепродать, но был задержан сотрудниками полиции. Вещи изъяты и будут возвращены законной владелице.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «б,в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, а также с причинением значительного ущерба гражданину.