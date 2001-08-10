Южно-Сахалинские оперативники задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты
Ранее в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило сообщение от 28-летней местной жительницы. Она рассказала оперативникам, что забыла свою банковскую карту в банкомате, а когда вернулась, последней ее там уже не было. При этом, девушке пришло смс-оповещение о снятии с ее кредитки наличных. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, была установлена личность подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель. Стражи порядка задержали мужчину и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Как выяснилось, злоумышленник стоял в очереди в банкомат следом за потерпевшей, когда обратил внимание, что заявительница забыла забрать свою кредитку. Убедившись, что за его действиями не наблюдают другие посетители банка, он присвоил чужую карту себе и скрылся. Осмотрев карту, он обнаружил, что та имеет бесконтактный способ оплаты. Тогда подозреваемый совершил несколько покупок за счет потерпевшей, после чего выбросил ее кредитку за ненадобностью.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 10:49 Сегодня На Сахалине отменили поезда дальнего следования
- 09:01 Сегодня «Xbox One X» побудил владельца к оплате штрафа
09:37 Сегодня Федеральное финансирование строительства спортивных объектов в Сахалинской области увеличится
09:18 Сегодня Энергосистему Сахалинской области ждёт масштабное обновление
17:55 29 Марта Сахалинец Юрий Чемодуров занял третье место на Кубке Европы
17:05 28 Марта Валерий Лимаренко встретился с жителями Ногликского района
17:32 28 Марта В Южно-сахалинском городском парке состоялся финал оздоровительного мероприятия «Заряд бодрости»
16:01 28 Марта Инструкторы по горным лыжам из Южно-Сахалинска приняли участие в международном конгрессе «ИНТЕРСКИ-2019»
Выбор редакции
- 12:11 Сегодня Сахалинские поклонники высокой музыки рукоплескали Юрию Башмету и камерному ансамблю «Солисты Москвы»
- 11:57 Сегодня Сахалинцы привезли 8 медалей со всероссийских соревнований среди глухих
- 09:18 Сегодня Энергосистему Сахалинской области ждёт масштабное обновление
- 17:58 2 Апреля Волонтеры Южно-Сахалинска помогают переходить на цифровое телевидение
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?