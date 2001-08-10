Южно-Сахалинские оперативники задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты

Ранее в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило сообщение от 28-летней местной жительницы. Она рассказала оперативникам, что забыла свою банковскую карту в банкомате, а когда вернулась, последней ее там уже не было. При этом, девушке пришло смс-оповещение о снятии с ее кредитки наличных. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, была установлена личность подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель. Стражи порядка задержали мужчину и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как выяснилось, злоумышленник стоял в очереди в банкомат следом за потерпевшей, когда обратил внимание, что заявительница забыла забрать свою кредитку. Убедившись, что за его действиями не наблюдают другие посетители банка, он присвоил чужую карту себе и скрылся. Осмотрев карту, он обнаружил, что та имеет бесконтактный способ оплаты. Тогда подозреваемый совершил несколько покупок за счет потерпевшей, после чего выбросил ее кредитку за ненадобностью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.