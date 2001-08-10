Полиция Холмска по горячим следам задержала подозреваемого в краже мобильного телефона
Вчера в отдел МВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 62-летнего жителя райцентра, у которого похитили мобильный телефон. В беседе с полицейскими мужчина уточнил, что пропажу заметил после того, как ушел из квартиры своего приятеля.
Как сообщили ТИА «Острова» в региональном УМВД, в ходе разбирательства, сотрудниками полиции опросили всех лиц, находящихся в компании потерпевшего и выяснили, что к краже причастен 40-летний житель райцентра.
Как выяснилось, потерпевший и подозреваемый отдыхали у общего знакомого. После застолья заявитель покинул квартиру друга, а злоумышленник остался. Через некоторое время подозреваемый увидел, что его знакомый забыл свой гаджет. Воспользовавшись случаем, пока за его действиями никто не наблюдает, он похитил аппарат. Краденое имущество подозреваемый успел перепродать третьим лицам, а вырученные деньги потратить на собственные нужды. Позже оперативники выяснили личность покупателя и изъяли у него телефон. Он будет возвращен законному владельцу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
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