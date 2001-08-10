Полиция Южно-Сахалинска раскрыла кражу денежных средств

26 марта в Управление МВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 73-летнего жителя города Томари. Мужчина рассказал, что находился на стационарном лечении в одном из медучреждений областного центра. В один из дней, он не обнаружил своих денежных средств, которые хранил в палате. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

В ходе последовавшего разбирательства сотрудники полиции выяснили, что к краже денег причастен 41-летний гражданин. Как оказалось, злоумышленник также находился на лечении в медучреждении, где познакомился с заявителем. Дождавшись темного времени суток, он залез в сумку потерпевшего и похитил денежные средства, после чего скрылся и больше в больнице не появлялся.

В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение злоумышленника для дальнейшего разбирательства. Похищенными средствами к этому моменту он распорядился по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 158 Уголовному кодексу Российской Федерации – кража, из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.