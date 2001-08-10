Полиция Южно-Сахалинска раскрыла кражу денежных средств
26 марта в Управление МВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 73-летнего жителя города Томари. Мужчина рассказал, что находился на стационарном лечении в одном из медучреждений областного центра. В один из дней, он не обнаружил своих денежных средств, которые хранил в палате. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.
В ходе последовавшего разбирательства сотрудники полиции выяснили, что к краже денег причастен 41-летний гражданин. Как оказалось, злоумышленник также находился на лечении в медучреждении, где познакомился с заявителем. Дождавшись темного времени суток, он залез в сумку потерпевшего и похитил денежные средства, после чего скрылся и больше в больнице не появлялся.
В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение злоумышленника для дальнейшего разбирательства. Похищенными средствами к этому моменту он распорядился по своему усмотрению.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 158 Уголовному кодексу Российской Федерации – кража, из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 10:49 Сегодня На Сахалине отменили поезда дальнего следования
- 09:01 Сегодня «Xbox One X» побудил владельца к оплате штрафа
09:37 Сегодня Федеральное финансирование строительства спортивных объектов в Сахалинской области увеличится
09:18 Сегодня Энергосистему Сахалинской области ждёт масштабное обновление
17:55 29 Марта Сахалинец Юрий Чемодуров занял третье место на Кубке Европы
17:05 28 Марта Валерий Лимаренко встретился с жителями Ногликского района
17:32 28 Марта В Южно-сахалинском городском парке состоялся финал оздоровительного мероприятия «Заряд бодрости»
16:01 28 Марта Инструкторы по горным лыжам из Южно-Сахалинска приняли участие в международном конгрессе «ИНТЕРСКИ-2019»
Выбор редакции
- 12:11 Сегодня Сахалинские поклонники высокой музыки рукоплескали Юрию Башмету и камерному ансамблю «Солисты Москвы»
- 11:57 Сегодня Сахалинцы привезли 8 медалей со всероссийских соревнований среди глухих
- 09:18 Сегодня Энергосистему Сахалинской области ждёт масштабное обновление
- 17:58 2 Апреля Волонтеры Южно-Сахалинска помогают переходить на цифровое телевидение
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?