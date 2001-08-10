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16:21, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
На Сахалине сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в двойном убийстве
Вечером 3 апреля в дежурную часть Управления МВД России по городу Южно-Сахалинску поступило сообщение, что в одном из домов по улице Загородной обнаружены трупы мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.
Сотрудники уголовного розыска выяснили приметы предполагаемого злоумышленника, и что он мог передвигаться на легковом автомобиле белого цвета. Вскоре полицейские установили марку и номер машины. Данная информация была оперативно передана всем экипажам полиции. На территории областного центра был введен план «Перехват».
Спустя несколько часов оперативникам поступила информация, что автомобиль подозреваемого передвигался по улице Пуркаева. Не теряя времени, сотрудники полиции выдвинулись в район, где он был замечен. Были проверены все близлежащие дороги и дворы, проверялись все маршруты, которыми бы мог уехать злоумышленника.
В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили разыскиваемый автомобиль в одном из дворов по улице Пограничной и задержали злоумышленника. Подозреваемым в совершении особо тяжкого деяния оказался 46-летний ранее судимый местный житель.
По факту убийства СУ СК России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство двух и более лиц.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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