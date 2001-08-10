Полиция Невельска задержала подозреваемого в краже гаджета
Ранее в отдел МВД России по Невельскому городскому округу поступило сообщение от 36-летнего гражданина, проживающего в городе Гусиноозерск. Мужчина пояснил оперативникам, что в Невельск приезжает на заработки. В ночь на 28 февраля неизвестное лицо похитило его сотовый телефон. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.
В ходе разбирательства сотрудникам полиции стала известна личность гражданина, причастного к данному деянию. Им оказался 32-летний местный житель. Стражи порядка доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Как выяснилось, подозреваемый и заявитель вместе работали. В день кражи злоумышленник, дождавшись темного времени суток, пришел в комнату заявителя. Убедившись, что все спят, он похитил гаджет и скрылся. Краденое он перепродал третьим лицам, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
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