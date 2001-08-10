Полиция Южно-Сахалинска по горячим следам задержала подозреваемого в умышленном повреждении чужого имущества

4 апреля в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило сообщение от 48-летнего местного жителя. Потерпевший сообщил, что неизвестное лицо подожгло принадлежащую ему хозяйственную постройку. В результате возгорания были повреждены входная дверь и крыльцо. Ущерб мужчина оценил в 40 тысяч рублей.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональном УМВД, проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, и установив свидетелей происшествия, сотрудники уголовного розыска выяснили личность злоумышленника, коим оказался 38-летний местный житель – родственник заявителя.

Как оказалось, подозреваемый раньше проживал в том же частном доме, что и семья потерпевшего. Но позже родственники выселили его, поскольку мужчина вел асоциальный образ жизни. Вчера, находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник пришел к дому родственников и, затаив обиду, поджог хозпостройку во дворе при помощи зажигалки. К счастью пожар был замечен вовремя и был ликвидирован хозяином дома вместе с соседями.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации – умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.