Тихоокеанское
информационное агентство
5 Апреля 2019
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13:59, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Поронайские полицейские пресекли факт незаконного оборота наркотических средств

Сотрудниками отдела МВД России по Поронайскому городскому округу при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 29-летний подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

При осмотре жилища указанного гражданина полицейские обнаружили вещество темного цвета со специфическим запахом. Как выяснилось, молодой человек посадил и вырастил два куста конопли. После он высушил данные растения и изготовил наркотик для личного употребления.

Обнаруженное изъято и направлено на исследование. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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