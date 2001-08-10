Полиция Смирных пресекла факт нетрезвой езды

В ходе дежурства сотрудниками дорожно-патрульной службы ОМВД России по городскому округу «Смирныховский» была остановлена японская иномарка на автодороге «Южно-Сахалинск – Оха». Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

За рулем автомобиля находился 42-летний житель райцентра. По внешним признакам он находился в состоянии алкогольного опьянения. Стражи порядка незамедлительно отстранили его от управления транспортным средством. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения подозреваемый отказался.

При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что ранее задержанный уже не раз попадал в поле зрения полиции. В том числе, решением суда он был лишен водительских прав сроком на 18 месяцев. Несмотря на действующее наказание, мужчина снова решил сесть за руль, что уже является уголовно-наказуемым деянием.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Транспортное средство помещено на спецстоянку.