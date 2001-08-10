В Южно-Сахалинске полиция задержала подозреваемого в краже мобильного телефона и денежных средств

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 20-летней местной жительницы. Девушка работала администратором в бильярдном клубе. Она пояснила, что когда была на смене, у нее похитили дорогостоящий гаджет и денежные средства. Ущерб гражданка оценила в 56 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 36-летний житель областного центра. Мужчина пояснил, что в день кражи он с друзьями пришел в один из бильярдных клубов, чтобы отдохнуть. Позже к их столу подошла заявительница и сообщила, что у них заканчивается время. Уходя она забыла гаджет. Воспользовавшись моментом пока за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник забрал себе сотовый телефон и покинул заведение. В дальнейшем, осмотрев смартфон, злоумышленник обнаружил, что под чехлом лежат денежные средства в размере 20 тысяч рублей.

Телефон потерпевшей гражданин перепродал, а деньги потратил. Сотрудники полиции обнаружили похищенный аппарат, он будет возвращен.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.