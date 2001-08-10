Полиция Холмска по горячим следам задержала подозреваемого в краже электронных денежных средств

В отдел МВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от жительницы райцентра 1967 года рождения. С банковской карты потерпевшей пропала крупная сумма денег. Женщина также пояснила, что перед кражей денежных средств со счета, у нее пропала сим-карта, к которой был привязан «Мобильный банк». Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

В ходе дальнейшего разбирательства, сотрудники полиции установили обстоятельства кражи и выяснили, что к пропаже денег причастен местный житель 1996 года рождения.

Стражи порядка задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции.

Как выяснилось, указанный гражданин является сыном сожителя потерпевшей. Когда он приехал к ним в гости, чтобы познакомиться, попросила молодого парня почистить ее сотовый телефон, так как на нем не хватало памяти. Злоумышленник начал удалять смс-сообщения и увидел, что к телефону привязана банковская карта. Тогда воспользовавшись моментом, он вытащил сим-карту из аппарата, а после положил телефон и под благовидным видом покинул квартиру.

При помощи похищенной сим-карты злоумышленник перевел себе 20 тысяч рублей, которые в тот же вечер потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.