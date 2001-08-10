В Южно-Сахалинске сотрудники полиции раскрыли кражу валюты

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 46-летнего местного жителя, у которого похитили 1 миллион 220 тысяч японских йен, что в пересчете составляет более 700 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что собирался лететь за границу, поэтому и перевел деньги в иностранную валюту. Гражданин хранил их в своей сумке и при последнем пересчете обнаружил, что не хватает вышеуказанной суммы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в полиции региона.

В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, при каких обстоятельствах пропали деньги и задержали причастную к данному деянию гражданку 1996 года рождения.

Предварительно установлено, что заявитель пригласил подозреваемую к себе в гости. Воспользовавшись моментом, когда за ней никто не наблюдал, злоумышленница обыскала вещи потерпевшего. Обнаружив в его сумке крупную сумму, она похитила часть денег, после чего ушла.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная в крупном размере.