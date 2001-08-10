Тихоокеанское
информационное агентство
10 Апреля 2019
Сегодня 04:54
64,78|72,97|70,82
Гидрологи предупреждают сахалинцев об опасности
14:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Ногликах полицейские пресекли факт нетрезвой езды

В ходе дежурства сотрудниками дорожно-патрульной службы ОМВД России по городскому округу «Ногликский» была остановлена японская иномарка на улице Пограничной. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

За рулем автомобиля находился 23-летний житель посёлка Ноглики. От водителя исходил резкий запах алкоголя. Полицейские незамедлительно отстранили его от управления транспортным средством. Проведенное в дальнейшем медицинское освидетельствование подтвердило, что указанный гражданин был в состоянии опьянения.

При разбирательстве также выяснилось, что молодой человек лишен права управления транспортными средствами за аналогичное правонарушение, также неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Транспортное средство изъято и помещено на спецстоянку. К молодому человеку применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?