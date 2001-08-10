Углегорские полицейские задержали нетрезвого гражданина, угнавшего автомобиль

Инспекторами дорожно-патрульной службы ОМВД России по Углегорскому району для проверки документов был остановлен автомобиль японского производства. За рулем находился 44-летний житель Углегорска в состоянии алкогольного опьянения. При этом выяснилось, что документы у него отсутствуют, а автомобиль и вовсе ему не принадлежит. Мужчина был задержан для дальнейшего разбирательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Как оказалось, подозреваемый находился в гостях у владельца вышеупомянутого автомобиля. Вместе они распивали спиртные напитки. Когда хозяин квартиры уснул, его гость взял без разрешения ключи от машины, чтобы съездить на работу. К счастью, по дороге он был замечен экипажем ДПС и доставлен в отдел полиции.

В настоящий момент помимо административного наказания за управление транспортным средством в состоянии опьянения, указанный гражданин стал фигурантом уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации – неправомерное завладение чужим транспортным средством. У подозреваемого отобрано обязательство о явке.