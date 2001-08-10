В Долинске полицейские пресекли факт фиктивной регистрации иностранных граждан

Сотрудниками ОМВД России по городскому округу «Долинский» выявлен факт фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

Установлено, что в период с 14 сентября 2018 года по 21 марта 2019 года местный житель поставил на учет по месту своего жительства 15 граждан из ближнего зарубежья, без намерения предоставить помещение для проживания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации – фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации. У подозреваемого отобрано обязательство о явке.