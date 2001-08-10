Тихоокеанское
информационное агентство
11 Апреля 2019
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13:24, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Полиция Томари пресекла факт нетрезвой езды

В ходе дежурства сотрудниками дорожно-патрульной службы ОМВД России по Томаринскому городскому округу была остановлена иномарка.

За рулем автомобиля находился 45-летний местный житель. От него исходил стойкий запах алкоголя. Стражи порядка незамедлительно отстранили его от управления транспортным средством. Указанный гражданин отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что ранее задержанный уже попадал в поле зрения полиции, в том числе, за аналогичное нарушение ПДД. Решением суда он был лишен водительских прав на срок 18 месяцев. Несмотря на действующее наказание, молодой человек снова решил сесть за руль, что уже является уголовно-наказуемым деянием.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Транспортное средство помещено на спецстоянку.

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