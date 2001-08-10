Тихоокеанское
информационное агентство
11 Апреля 2019
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Выходить на лёд на юго-восточном побережье Сахалина крайне опасно

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