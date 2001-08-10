В Южно-Сахалинске сотрудники полиции раскрыли кражу товара из магазина

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску заявление от владелицы одного из местных магазинов одежды. Она пояснила сотрудникам полиции, что неизвестный похитил куртку и рубашку, после чего скрылся. Ущерб составил 10 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном управлении МВД.

Сотрудники полиции, посмотрев видеозаписи с камер видеонаблюдения, установили личность гражданина, причастного к данному деянию. Им оказался ранее судимый местный житель 2001 года рождения.

Как выяснилось, в день кражи подозреваемый находился в торговом центре. Воспользовавшись моментом, пока за его действиями никто не наблюдает, он похитил вышеупомянутые вещи и покинул здание. Краденое он перепродал третьим лицам, а вырученные деньги потратил по собственному усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного, пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.