Полиция Южно-Сахалинска по горячим следам раскрыла кражу

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило сообщение от 34-летнего местного жителя, работающего промоутером в магазине. Потерпевший сообщил, что когда он находился на работе, кто-то похитил его кошелек с деньгами, документами и банковскими картами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правоохранительных органах.

Оперативники, выяснили, что к данному противоправному деянию причастен 21-летний местный житель. Стражи порядка по горячим следам задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как выяснилось, злоумышленник работал в одном магазине вместе с потерпевшим. Во время обеденного перерыва, убедившись, что в служебном помещении никого нет, подозреваемый похитил кошелек из куртки и спрятал у себя дома.

Похищенное изъято и передано законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного, пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.