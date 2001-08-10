В Аниве сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже имущества с предприятия

В отдел МВД России по Анивскому городскому округу поступило сообщение от 33-летней местной жительницы, являющейся генеральным директором одного из предприятий города. Потерпевшая сообщила, что неизвестное лицо проникло в помещение, где установлен газовый котел и похитило с него плату управления. Как сообщили ТИА «Острова» в региональном УМВД, ущерб составил более 15 тысяч рублей.

Сотрудники полиции, выяснив все обстоятельства происшествия установили и задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний житель райцентра.

В ходе разбирательства полицейские установили, что вышеупомянутый гражданин причастен к аналогичной краже. Проведя обыск в его квартире, оперативники изъяли 2 платы управления. Злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что одну плату он установил у себя дома, а другую похитил в целях дальнейшей перепродажи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного, пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.