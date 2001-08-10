Сахалинские сотрудники УКОН задержали гражданина с синтетическим наркотиком

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 22-летний житель города Корсакова. При досмотре указанного гражданина, была обнаружена и изъята смесь, содержащая в своем составе наркотические средства синтетического происхождения. Общая масса запрещенного к обороту вещества составила 71.36 грамм. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правоохранительных органах.

По части 3 статьи 30, пункта «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) возбуждено уголовное дело. К молодому человеку применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.