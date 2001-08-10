Сотрудники полиции Охи задержали подозреваемого в угоне

6 апреля в ходе дежурства сотрудниками ГИБДД России по городскому округу «Охинский» была остановлена иномарка, которая «виляла» по дороге.

За рулем находился 32-летний местный житель, который находился в состоянии опьянения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

Полицейские незамедлительно отстранили его от управления транспортным средством. При дальнейшем разбирательстве также оказалось, что автомобиль мужчине не принадлежит. На место была вызвана следственно-оперативная группа.

Как вы выяснилось, подозреваемый был в гостях у своего знакомого. Вместе распивали спиртные напитки. При выходе из квартиры подозреваемый увидел ключи от автомобиля, которые лежали в коридоре. Воспользовавшись моментом, пока за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник взял их и покинул жилище. Выйдя на улицу, он открыл транспортное средство, завел двигатель и уехал. В скором времени подозреваемый был задержан

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации – неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Автомобиль будет передан законному владельцу.