Тихоокеанское
информационное агентство
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10:47, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Поронайском районе в ДТП пострадали ребенок и пенсионер

11 апреля 2019 года, в 22 часа 05 минут, 38-летний водитель автомобиля «Toyota Crown», находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался в северном направлении по автодороге «Южно - Сахалинск – Оха» со стороны поселка Лермонтовка в сторону поселка Гастелло. Как сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД по Сахалинской области, на 270 км, по предварительным данным, не справившись с управлением автомобиля, совершил опрокидывание в правый кювет по ходу своего движения.

В результате ДТП 70-летний пассажир автомобиля и 14-летний ребенок получили телесные повреждения.

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