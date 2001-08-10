Тихоокеанское
информационное агентство
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10:53, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

ДТП в Томаринском районе унесла жизнь молодого сахалинца

11 апреля 2019 года, в 22 часа 50 минут, 47 летний водитель, автомобиля «Камаз», находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался в северном направлении по автодороге «Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск». На 186 км., по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения для совершения обгона, после чего, не справившись с управлением автомобиля, совершил столкновение с автомобилем «Mitsubishi Pajero», который двигался в попутном направлении, выполняя поворот налево. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД по Сахалинской области.

В результате ДТП, 22-летний-водитель автомобиля «Mitsubishi Pajero» и 18-летний пассажир получили телесные повреждения. 25-летний пассажир скончался в автомобиле скорой медицинской помощи по пути следования в медицинское учреждение.

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