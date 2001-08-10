Тихоокеанское
информационное агентство
12 Апреля 2019
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14:58, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Полиция Охи пресекла факт нетрезвой езды

Сотрудниками дорожно-патрульной службы ОМВД России по городскому округу «Охинский» был остановлен легковой автомобиль японского производства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной полиции.

За рулем иномарки находился 34-летний гражданин, у которого были явные признаки опьянения. Проходить освидетельствования на наличие алкогольного опьянения он отказался. 

В ходе дальнейшей проверки было установлено, что ранее мужчина был лишен права управления транспортным средством за аналогичное правонарушение.

По указанному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренной статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Автомобили изъяты и помещены на спецстоянку.

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