В Южно-Сахалинске сотрудники полиции пресекли факт незаконного хранения наркотических средств

Сотрудниками отдела УМВД России по городу Южно-Сахалинск был задержан подозреваемый 1984 года рождения. В ходе личного досмотра вещей и багажа у вышеупомянутого гражданина обнаружены и изъяты подозрительные вещества. Как показала проведенная экспертиза, обнаруженное является гашишным маслом массой 10.11 грамм. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации – незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или аналогов в значительном размере.