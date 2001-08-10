В Южно-Сахалинске полицейские задержали таксиста, похитившего у своего клиента крупную сумму

4 апреля в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление о краже от 23-летнего жителя села Соловьевка Корсаковского района. Молодой человек сообщил полицейским, что у него пропали деньги в сумме более 30 тысяч рублей и мобильный телефон. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Как было установлено сотрудниками уголовного розыска, потерпевший воспользовался услугами такси и поехал по делам в город Южно-Сахалинск. По пути молодой человек снял в банкомате крупную денежную сумму, на что обратил внимание водитель такси. Поездив немного «по делам», потерпевший попросил водителя отвезти его в сауну. Пока молодой человек отдыхал, водитель зашел в раздевалку откуда похитил деньги и сотовый телефон.

На следующий день водитель вернул телефон администратору сауны, указав на то, что потерпевший забыл его на сидении автомобиля.

Мужчина сознался в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «В» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). К подозреваемому применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.