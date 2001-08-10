Долинские полицейские задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

10 апреля в отдел полиции ОМВД России по городскому округу «Долинский» поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что врачами была оказана помощь 44-летнему местному жителю. У молодого человека было диагностировано сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, перелом челюсти, ушиб грудной клетки, перелом ребра, рваные раны и ушибы лица и тела. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники уголовного розыска опросили потерпевшего и выяснили, что к данному противоправному деянию причастен его знакомый – 30-летний житель Холмска. Местонахождение подозреваемого было установлено, а сам он доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Предварительно установлено, что подозреваемый и потерпевший находились в одной компании и распивали спиртные напитки. После долгого застолья между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшему телесные повреждения.

По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, возбуждено уголовное дело. К подозреваемому принята мера пресечения в виде обязательства о явке.