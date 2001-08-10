Тихоокеанское
информационное агентство
16 Апреля 2019
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13:03, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Холмске под колесами автомобиля оказался ребенок

13 апреля 2019 года, в 15 часов 40 минут, 32-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Corolla Fielder», двигался в северном направлении по улице А. Макарова в городе Холмске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В районе дома № 16, совершил наезд на 9-летнего ребенка, который, по предварительным данным, переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

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