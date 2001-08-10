На Сахалине судовладелец незаконно заработал более 24 миллионов рублей

Сахалинской транспортной прокуратурой в суд направлено уголовное дело по факту осуществления предпринимательской деятельности по перевозке опасного груза без лицензии. Сахалинский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении судовладельца. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

Как сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре, по версии следствия, злоумышленник в 2016 году организовал перевозку угля из порта Невельск (Сахалинская область) в порт Петропавловск-Камчатский (Камчатский край).

Вопреки требованиям Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» работы проведены в отсутствие лицензии на перевозку опасных грузов морским транспортом.

Размер полученного дохода превысил 24 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд Сахалинской области для рассмотрения по существу.