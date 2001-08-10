Полиция Южно-Сахалинска задержала подозреваемого в кражах и грабежах

Ранее в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 37-летней жительницы областного центра. Она пояснила, что неизвестный молодой человек, открыто похитил телефон у ее дочери, когда та находилась во дворе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной полиции.

Подозреваемый подошел к девочке и попросил у нее мобильный телефон, чтобы позвонить. Заполучив в руки аппарат, злоумышленник убежал, зная, что подросток его не сможет его догнать.

Сотрудники уголовного розыска, проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель, который уже попадал в поле зрения полиции. Также стражи порядка выяснили, что данный гражданин причастен к еще одному аналогичному грабежу, а также к четырем кражам мобильных телефонов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – грабеж, открытое хищение. Устанавливается причастность подозреваемого к иным противоправным деяниям.