В Тымовском сотрудники полиции раскрыли кражу иномарки

В отдел МВД России по Тымовскому городскому округу поступило заявление от 39-летнего местного жителя, у которого был похищен автомобиль.

На розыск злоумышленников и транспортного средства был ориентирован личный состав полиции райцентра. В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны двое подозреваемых 2000 года рождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Установлено, что подозреваемые обратили внимание на автомобиль заявителя, поскольку тот не был оборудован сигнализацией. При осмотре транспортного средства также обнаружилось, что машина была не заперта.

Воспользовавшись данным обстоятельством, злоумышленники при помощи подручных средств запустили двигатель, и уехали на автомобиле потерпевшего в Южно-Сахалинск.

В дальнейшем один из злоумышленников был задержан оперативниками в областном центре, а второй, когда по возвращению в Тымовское.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.