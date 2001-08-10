Тихоокеанское
информационное агентство
16 Апреля 2019
Сегодня 06:04
64,25|72,70|71,50
На Сахалине 16 апреля ожидается полное разрушение прибрежного льда
15:52, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Полиция Александровска-Сахалинского задержала подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью

12 апреля в МВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район» поступило сообщение от фельдшера одной из местных больниц, что оказана первая помощь 51-летнему гражданину с ножевым ранением живота.

Сотрудники полиции, выяснив обстоятельства происшествия, установили личность подозреваемой. Как сообщили ТИА «Острова» в региональном УМВД, ею оказалась 52-летняя жительница райцентра, являющаяся сожительницей потерпевшего.

Как выяснилось, 11 апреля подозреваемая вместе со своим сожителем распивали спиртные напитки. В ходе возникшего конфликта злоумышленница взяла со стола нож и нанесла не менее одного удара в область живота мужчине.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. В отношении подозреваемой, давшей признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?