Полиция Александровска-Сахалинского задержала подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью
12 апреля в МВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район» поступило сообщение от фельдшера одной из местных больниц, что оказана первая помощь 51-летнему гражданину с ножевым ранением живота.
Сотрудники полиции, выяснив обстоятельства происшествия, установили личность подозреваемой. Как сообщили ТИА «Острова» в региональном УМВД, ею оказалась 52-летняя жительница райцентра, являющаяся сожительницей потерпевшего.
Как выяснилось, 11 апреля подозреваемая вместе со своим сожителем распивали спиртные напитки. В ходе возникшего конфликта злоумышленница взяла со стола нож и нанесла не менее одного удара в область живота мужчине.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. В отношении подозреваемой, давшей признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
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