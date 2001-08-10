Сотрудники сахалинского УКОН задержали подозреваемого в незаконном хранении

13 апреля при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 37-летний житель областного центра, подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в полиции региона.

При досмотре подозреваемого, у гражданина была обнаружена и изъята порошкообразная смесь. Проведенная экспертиза установила, что изъятое является наркосодержащим средством синтетического производства. Масса запрещенного к обороту вещества составила 4,03 грамма. По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное приобретение хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) возбуждено уголовное дело. К подозреваемому применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Известно, что в 2014 году подозреваемый уже был судим за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.