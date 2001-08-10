В Томари полицейскими пресечен факт нетрезвой езды
В ходе дежурства сотрудниками дорожно-патрульной службы ОМВД России по Томаринскому городскому округу была остановлена японская иномарка.
За рулем автомобиля находился 34-летний житель села Взморье Долинского района. От водителя исходил резкий запах алкоголя. Полицейские незамедлительно отстранили его от управления транспортным средством. Проведенное в дальнейшем медицинское освидетельствование подтвердило, что указанный гражданин обильно употреблял спиртное. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.
Также выяснилось, что задержанный уже был привлечен к уголовной ответственности по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Однако, не смотря на риск реального лишения свободы на два года, снова сел за руль будучи нетрезвым.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Транспортное средство изъято и помещено на спецстоянку.
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