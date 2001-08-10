Трое сахалинцев попались на уловки мошенников

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением о мошенничестве обратилась 62-летняя жительница областного центра. Женщина рассказала, что неизвестная путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме более 80 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной полиции.

Потерпевшая разметила на нескольких популярных сайтах объявление о продаже дивана, указав свой номер телефона. 13 апреля ей позвонила женщина и сообщила, что хочет приобрести указанный товар и предложила внести предоплату в размере 5 тысяч рублей путем перевода. Для этого потерпевшая сообщила номер своей карты, а затем и пароль, который пришел ей по смс. После этого со счетов потерпевшей были списаны все денежные средства.

В этот же день в отдел полиции по Корсаковскому городскому округу обратилась пенсионерка. Женщина рассказала, что неизвестный путем обмана похитил с ее банковской карты денежные средства в сумме более 26 тысяч рублей. Полицейские установили картину произошедшего: потерпевшей пришло смс-уведомление в котором говорилось о том, что «была попытка снятия денежных средств в сумме 7200 рублей» и указан телефон для справок. Женщина позвонила на указанный номер. Ей ответил мужчина, который сообщил, что мошенники пытаются снять с её карты денежные средства и попросил сообщить номер карты и код, который придет ей по смс. После передачи данных банковской карты со счета потерпевшей были списаны денежные средства.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по пункту 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).

В дежурную часть ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 31-летнего местного жителя. Потерпевший рассказал, что ранее присматривал себе работу в интернете. Найдя подходящее ему объявление, он позвонил по указанному номеру телефона. Трубку взяла неизвестная девушка и представилась сотрудницей компании. Аферистка рассказала все о «работе» и о том, что офис компании находится в Москве. Также она добавила о необходимости оплатить общежитие за 3 месяца, распечатать и отправить документы. Гражданин отправил свои документы и перевел деньги в размере более 34 тысяч рублей на указанный ему счет. Через некоторое время ему пришло сообщение о том, что ему забронировано место в самолете на рейс «Южно-Сахалинск – Москва». Однако, когда потерпевший прибыл в аэропорт и показал свои документы, выяснилось, что билетов на его имя никто не заказывал и не покупал. Поняв, что его обманули, он незамедлительно обратился за помощью в полицию.

В свою очередь, УМВД России по Сахалинской области напоминает гражданам, что ни в коем случае не следует никому называть цифры, указанные на банковской карте и тем более сообщать пароли и коды, которые пришли на телефон. В других случаях, если мошенники представляются родственником или знакомым, либо сообщают что последний попал в беду и нужны деньги, необходимо связаться с родственником. Если он недоступен, то позвонить его знакомым или коллегам. Не реагируйте на смс и внимательно относитесь к звонкам с незнакомых номеров. Будьте бдительны, аферисты придумывают всё новые и новые способы мошенничества. Старайтесь проверять всю информацию, полученную от незнакомцев, на достоверность. Всегда соблюдайте спокойствие, задавайте вопросы. Не паникуйте.